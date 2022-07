Omgebrachte Jarne (19) krijgt indrukwekkend eresaluut van Antwerpfans op druk bijgewoonde stille mars

Normaal zou dit weekend een buurtfeest plaatsgevonden hebben in de Rodenbachstraat in Merksplas. Maar na de tragische gijzeling die er een week geleden plaatsvond, was er nog weinig reden om vrolijk te zijn. In de plaats daarvan vond een heel andere bijeenkomst plaats. Naar schatting duizend mensen hielden zaterdagavond een stille mars van het marktplein naar de woning in de Rodenbachstraat waar de negentienjarige Jarne Pire vorige zaterdag in vreselijke omstandigheden het leven liet.

Dat de kleine dorpsgemeenschap van Merksplas diep geraakt is, bewijst de massale opkomst voor het eerbetoon. — © Joris Herregods

Peter V.H. (44) kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin Cindy (43) een nieuwe vriend heeft. Ondanks een contactverbod na eerder geweld in het gezin drong hij in alle vroegte haar woning binnen en gijzelden de aanwezigen. Naast het koppel waren dat ook Cindy’s dochter Shannon (22) en zoon Jarne. V.H. stak de negentienjarige zoon dood en verwondde zijn zus. Na een urenlange gijzeling gaf hij zich ten slotte over aan de politie die het huis omsingeld had.

LEES OOK. Vader moordverdachte Peter V.H. in Merksplas: “Mijn zoon kreeg al lange tijd psychiatrische hulp”

Dorp in shock

De kleine gemeente in de Noorderkempen is een week later nog altijd geschokt door de feiten. Dat bewijst de grote opkomst tijdens de stille mars, die door enkele sympathisanten was georganiseerd. Het leek wel of alle tieners en adolescenten uit dit zogenaamde spetsersdorp mee opstapten. Jarne was ook graag gezien in de lokale gemeenschap. Hij was lid van een lokale voetbalploeg en fietsgroep, terwijl hij sinds kort aan het werk was bij een Merksplasse firma in chapewerken.

“Het is een drama, Jarne had nog een heel leven voor zich”, sprak burgemeester Frank Wilrycx van Merksplas de groep treurende mensen toe. “Hij was graag gezien in het gemeenschapsleven en een uitstekende en leergierige werknemer bij Chapewerken Braspenning. Maar het is ook een drama voor zijn mama Cindy, zus Shannon en de hele familie. We hopen dat zij moed putten uit deze talrijke opkomst en uit dit enorm grote blijk van medeleven. De boodschap die we vandaag ook mee willen geven, is dat we zinloos geweld niet kunnen toestaan. Niet in een kleine gemeenschap als Merksplas, maar ook niet elders.”

Met vlaggen en Bengaals vuur vormden de Antwerpfans een erehaag tijdens de mars. — © Joris Herregods

LEES OOK. Man die Jarne Pire en zijn moeder gijzelde in Merksplas voor raadkamer verschenen: “Er staat hem nog veel te wachten”

Familie in tranen

Zowel Cindy, Shannon als Jarnes vader stapten met hun families vooraan in de witte mars op. Aangekomen aan de woning werd het verdriet de ouders en dichte familie te machtig. Terwijl de honderden aanwezigen in volkomen stilte voor de woning bloemen, knuffels en ballonnen neerlegden, zochten de familieleden in hun droefenis steun en troost bij elkaar.

Er waren grote delegaties aanwezig vanuit de verschillende sportclubs waar Jarne aangesloten was, maar ook enkele tientallen fans van voetbalclub Antwerp waren present. De betreurde jongeman was een groot van roodwit. De afvaardiging vormde met vlaggen en Bengaals vuur een opvallende erehaag voor de mars. Aan de woning in de Rodenbachstraat brachten de fans van The Great Old ook met luide stem de hymne You’ll never walk alone. Als afsluiter weerklonk een luid applaus van alle aanwezigen.

De Antwerpfans zongen You’ll never walk alone ter ere van Jarne. — © Joris Herregods

Tegen zinloos geweld

Het koppel Kim en Arianne kende het gezin niet persoonlijk, maar vond dat het niet onbewogen kon blijven bij het zinloze geweld. Terwijl het duo oorspronkelijk rekende op honderd deelnemers, werd het daarvan uiteindelijk een tienvoud. Samen met Hans en Glenn, die als fans de contacten hebben bij de supporters van Antwerp, kon het gebeuren in goede banen worden geleid.

“Ik woon al een tijdje niet meer in Merksplas, maar was vroeger een buur van Jarne en zijn ouders”, zegt Hans. “Ik zag hem toen bijna elke dag. Het was altijd een heel vriendelijke jongen. We vonden dat we ook met de club waar Jarne zo van hield een eerbetoon moesten brengen, en tegelijk een signaal tegen zinloos geweld. We zijn de gemeente en de politie heel dankbaar dat zij dit mee hebben willen organiseren.”

Kim, Arianne, Glenn en Hans vonden dat ze niet onbewogen konden blijven bij dit zinloze geweld en organiseerden de witte mars. — © Hans Otten