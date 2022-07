Totale overrompeling bij opening Aldi-outletstore: klanten laden karren vol, winkel sluit zelfs even voor gewonde klant

De opening van de tijdelijke outletstort van Aldi leverde op de eerste dag meteen een overrompeling op. Zaterdag opende Aldi een outletwinkel in Deurne voor non-foodproducten die het tijdens corona niet kon verkopen. Vanaf de opening was het er al aanschuiven. Tegen de middag werd het zo druk dat de klanten aan de deur werden tegengehouden tot het weer rustiger was in de winkel.

Alsof heel Deurne en omstreken de memo had gekregen dat er zaterdag een outletstore van Aldi zou openen. Vanaf ’s morgens vroeg was het lang aanschuiven voor de tijdelijke winkel waar de supermarktketen non-foodproducten aan spotprijzen verkoopt.

Er was parking en security voorzien en zelfs het personeel van Aldi werd ingezet om de stroom auto’s in goede banen te leiden, maar nog was het moeilijk om het al het volk op een serene manier door de winkel en langs de kassa te krijgen.

© Joris Herregods

Klant raakt gewond

Vooral rond de middag werd het even chaotisch aan de Merksemsesteenweg. In de winkel was er bijna geen plaats meer om te manoeuvreren en een van de klanten liep zelfs lichte verwondingen op. Ze sneed haar hand in het midden van de drukte aan een van de producten. Het personeel besloot daarop de deuren van de winkel even te sluiten tot het binnen opnieuw rustiger was.

Dat leverde buiten wachttijden op van meer dan een uur met rijen van zeker 150 klanten van wie het geduld wel heel hard op de proef werd gesteld. Ondertussen stroomde klant na klant buiten met propvolle winkelkar met tuintafels, muziekboxen, reiskoffers en meer. Want daar is het hem in deze outlet allemaal om te doen, spotgoedkope producten die Aldi tijdens corona niet kon verkopen.

Aanschuiven aan de kassa’s. — © Joris Herregods

“De moeite om aan te schuiven”

“De prijzen zijn heel aantrekkelijk dus het is echt de moeite om te wachten en aan te schuiven. Wij hebben tuintafels, tuinbanken, bluetoothboxen, babykledij, een badmat en rookmelders gekocht. Waarschijnlijk nog andere dingen ook, maar die ben ik al vergeten. Die badmat uit bamboo kostte maar 6 euro, de tuinbank 20 euro”, zegt Nathalie Kiekens (34) buiten die zelf bij Aldi werkt.

“Maar ook wij moeten gewoon aanschuiven als klanten om producten te kunnen kopen. Ik ben blij dat ik hier vandaag niet moet werken want het is heel druk binnen. We hebben één gang in de winkel niet kunnen doen omdat er te veel volk stond. We gaan wel tevreden naar huis met al die nieuwe spullen.”

Nathalie Kiekens en haar man. — © Joris Herregods

Coronacijfers

Ondertussen stond Chris D. al een dik uur in de rij voor de winkel. “Ze hadden het hier wel wat beter kunnen aanpakken. Ik denk aan meer kassa’s bijvoorbeeld. Of een deel online verkopen. Misschien is het ook handiger om op voorhand met een productenlijst te werken zodat iedereen exact weet wat er in verkoop is. Nu de coronacijfers terug stijgen, voelt het niet zo goed om hier in deze drukte te staan”, zegt hij.

Waarom hij dan per se zijn zaterdag wil spenderen voor de deur van een drukke outletstore? “Ik ben een volharder, je moet soms gewoon wat doorzetten. En ik wil graag een parasol voor in de tuin.”