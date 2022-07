Politiechef Uvalde neemt ontslag uit gemeenteraad na schietpartij in basisschool

Meer dan een maand na de schietpartij die op een basisschool in Uvalde (Texas) aan 21 mensen het leven kostte, heeft de politiechef van het schooldistrict zijn ontslag als gemeenteraadslid ingediend. Dat melden Amerikaanse media zaterdag.

In zijn ontslagbrief schrijft Pete Arredondo dat de beslissing om terug te treden uit de gemeenteraad “in het belang van Uvalde” wordt genomen. “De burgemeester, de gemeenteraad en het stadspersoneel moeten zonder afleiding kunnen blijven functioneren”, zo staat volgens Uvalde Leader News en ABC News in de ontslagbrief.

Een 18-jarige schutter was eind mei de basisschool in Uvalde binnengedrongen. Hij doodde er negentien kinderen en twee leerkrachten. Pas een uur en een kwartier nadat de tiener het vuur had geopend, stormden agenten de school binnen en doodden ze hem. Nochtans zouden er al na drie minuten negen agenten aan de school zijn aangekomen, terwijl hun aantal daarna geleidelijk toenam.

Er kwam veel kritiek op de aarzelende reactie van de politie. Arredondo werd ruim een week geleden al geschorst als politiechef.

Arredondo was nog maar begin mei verkozen in de gemeenteraad van Uvalde. Op 31 mei, een week na de schietpartij, heeft hij de eed als gemeenteraadslid afgelegd.