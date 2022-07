Zonnige periodes, maar geleidelijk meer wolken

Zondag gaat van start met zonnige periodes en enkele wolkenvelden, met vooral in het westen van België al vrij veel wolken. Geleidelijk neemt de bewolking overal toe, maar het blijft zo goed als overal droog. In de loop van de avond lossen de wolken opnieuw grotendeels op. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Hoge Venen en aan zee en 23 graden in Belgisch Lotharingen, zo verwacht het KMI.

Zondagavond wordt het helder of licht bewolkt. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen, 11 graden in het centrum van het land en tot 15 graden aan de kust.

Maandag worden in de meeste streken eerst brede opklaringen verwacht. In de namiddag wordt het gedeeltelijk bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. We halen maxima van 19 graden in de Hoge Ardennen tot 23 graden in Laag- en Midden-België.

Ook dinsdag is het licht wisselvallig met eerst brede opklaringen en in de loop van de dag meer wolken waaruit een lokale bui kan vallen. Aan zee is het vaak zonnig. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 22 graden in het centrum.