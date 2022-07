Overstap met grote gevolgen: Russische ijshockeyspeler verkast naar Amerikaans team, maar dreigt nu te moeten vechten in Oekraïne

Ivan Fedotov, een bekende Russische ijshockeyspeler, heeft het verkorven in zijn eigen land. Nadat de 25-jarige doelman zijn overstap naar het Amerikaanse Philadelphia Flyers bekendmaakte, werd Fedotov vrijdagavond gearresteerd in Sint-Petersburg en naar het rekruteringskantoor van het leger gebracht. In Rusland zijn ze ervan overtuigd dat hij op deze manier zijn verplichte militaire dienst ontloopt. Fedotov riskeert nu zelfs om naar de oorlog in Oekraïne gestuurd te worden.