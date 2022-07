Bart De Wever zwaait Valerie Van Peel uit met enthousiaste koppeldans op N-VA-zomerfeest

Voorzitter Bart De Wever maakte zaterdag in zijn speech op het N-VA-zomerfeest in de Nekkerhal in Mechelen brandhout van de federale regering. Maar een feest zou geen feest zijn als er naast harde woorden geen plaats zou zijn voor dansen en vertier. En daar zorgde de voorzitter eigenhandig voor door Valerie Van Peel, tot groot jolijt van de aanwezigen, uit te nodigen op de dansvloer voor een koppeldans op de tonen van ABBA. De Wever wilde het afscheid van Van Peel als ondervoorzitster niet ongemerkt laten passeren, en in die missie is hij alleszins met verve geslaagd.