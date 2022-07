De ‘symbolische overwinning’ die de Russen stap dichter bij hun doel brengt: “Als ze die twee steden in handen krijgen...”

Russische troepen zijn volgens het Oekraïense leger Lysyschansk, een van de laatste steden in de provincie Loehansk in het oosten, binnengetrokken. “We hebben de volledige controle overgenomen van Lysyschansk en andere steden in de buurt”, klinkt het aan Russische kant. Voormalige kolonel Roger Housen spreekt vooral over een “symbolische overwinning.” Maar het is wel een tussenstop naar het doel waar Poetin al lang van droomt.