Noord-Korea: “VS zoekt excuus om Aziatische NAVO op te richten met Zuid-Korea en Japan”

Noord-Korea heeft kritiek geuit op een militaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea en claimt dat de VS een militaire organisatie, zoals de NAVO, wil oprichten in de regio.

“De realiteit laat duidelijk zien dat het werkelijke doel van de VS, het verspreiden van het gerucht over een ‘dreiging vanuit Noord-Korea’, is om een excuus te hebben voor het bereiken van militaire suprematie over de regio Azië-Stille Oceaan,” zei de woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt het staatspersagentschap.

De Amerikaanse president Joe Biden, de Japanse eerste minister Fumio Kishida en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol spraken elkaar afgelopen week in de kantlijnen van de NAVO-top en kwamen overeen dat de ontwikkeling van het nucleaire programma van Noord-Korea een ernstige bedreiging vormde, niet alleen voor het Koreaanse schiereiland, maar ook voor Oost-Azië en de wereld. De staatshoofden zeiden dat ze verdere middelen zouden onderzoeken om de “uitgebreide afschrikking” tegen Noord-Korea te versterken.

“De afschrikkingscapaciteit van de bondgenootschappen tussen Japan en de VS en tussen de VS en de Republiek Korea moet worden verbeterd als onderdeel van de essentiële inspanning om het trilaterale partnerschap tussen Japan, de VS en de Republiek Korea te versterken”, aldus Kishida.

