Speelt Disney binnenkort Mickey Mouse kwijt door 95 jaar oude auteursrecht?

Door het Amerikaanse auteursrecht kan de entertainmentgigant Disney binnenkort zijn geliefde Mickey Mouse kwijtspelen. Het iconische figuurtje werd op 1 oktober 1928 gecreëerd en zal daardoor in 2024 deel worden van het publieke domein, omdat het auteursrecht op een anoniem of pseudo-anoniem artistiek werk na die periode vervalt. Dat schrijft The Guardian.

Maar dat betekent niet dat iedereen zomaar met Mickey Mouse aan de slag mag gaan. Er zijn nog steeds beperkingen verbonden aan het vervallen van het auteursrecht. “Je kunt het Mickey Mouse-personage gebruiken zoals het oorspronkelijk gecreëerd is om je eigen Mickey Mouse verhalen of verhalen met dit personage te creëren. Maar als je dat doet op een manier waarbij mensen aan Disney denken - wat waarschijnlijk is omdat ze al zo lang in dit personage investeren - dan zou Disney in theorie kunnen zeggen dat je hun auteursrecht hebt geschonden”, legt Daniel Mayeda van de Documentary Film Legal Clinic aan de UCLA School of Law uit aan The Guardian.

Ook is het belangrijk om te weten dat Mickey doorheen de jaren heel wat veranderd is. In de eerste jaren had hij een lange puntige neus, zwarte ogen, een kleiner lichaam en een lange staart. Volgens het National Museum of American History leek Mickey Mouse eerder op een rat dan op een muis. Het is dus die eerste versie die niet langer onder dat auteursrecht valt. Alle latere versies van Mickey hebben elk hun eigen auteursrecht en dat blijft nog van kracht tot die periode van 95 jaar om is.

Winnie de Poeh

Mickey is niet het eerste gekende figuurtje dat losgelaten wordt in de wereld. In januari was het gele beertje Winnie de Poeh van Hundred-acre Woods hetzelfde lot beschoren. En dat had enkele bijzondere gevolgen. Zo zal er binnenkort een horrorfilm, Winnie the Pooh: Blood and Honey, uitkomen waarin de figuurtjes uit de wereld van Winnie de Poeh in een heel andere setting te zien zijn. De film zal Winnie en Knorretje tonen als “de hoofdschurken...die op rooftocht gaan” nadat ze in de steek zijn gelaten door Christopher Robin, die naar de universiteit gaat.

Om juridische problemen te voorkomen, moesten de makers wel enkele aanpassingen doen. Zo mochten ze bijvoorbeeld het gekende rode truitje van Poeh niet gebruiken. Het Amerikaanse auteursrecht op Winnie de Poeh is vervallen, maar Disney bezit wel nog steeds het merk ‘Winnie The Pooh’. Dat betekent dat Disney nog steeds eigenaar is van bepaalde kenmerkende uitspraken en bijvoorbeeld outfits zoals het rode truitje van Poeh. En op die ‘merken’ staan geen tijdslimieten, dus de figuurtjes van Disney zijn tot op een bepaalde hoogte wel nog steeds beschermd. Ook zal Tijgertje niet in de film verschijnen. Het auteursrecht op Tijgertje vervalt pas binnen een jaar.

