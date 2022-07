Forse kritiek vanuit VS op gevangenenruil tussen België en Iran: “Verkeerd en immoreel”

“Ik was geschokt toen ik ontdekte dat de Belgische regering een deal heeft gesloten met de grootste sponsor van terrorisme ter wereld en van plan is een Iraanse terrorist terug te sturen naar Iran om daar nog meer terroristische daden te beramen”, dat zegt de het republikeinse parlementslid Randy Weber uit Texas in een video op Twitter. “Deze absurde overeenkomst gaat nu ter goedkeuring naar het Belgische parlement. En nu erkennen wij het dreigende gevaar van deze zogenaamde overeenkomst en willen wij de alarmbel luiden dat dit niet mag gebeuren. Je vangt geen dodelijke slang om hem gewoon terug te zetten in de slangenkuil. Het zal van België een veilige haven maken voor terrorisme. Dit is niet alleen verkeerd, maar het is immoreel en het zal Europa en Amerika onveilig maken en ervoor zorgen dat het rijp is voor meer terrorisme door toedoen van het Iraanse regime.”

(Lees verder onder de tweet)

Weber verwijst hier naar een akkoord dat ons land sloot met Iran. Dat akkoord werd in alle stilte gesloten. Het akkoord laat toe om Iraniërs die in België veroordeeld zijn, hun straf in hun moederland te ­laten uitzitten, en omgekeerd. De ratificatie komt er na maanden van intensieve contacten tussen België en Iran over twee gevangenen: de Zweeds-Iraanse Ahmadreza Djalali en de Iraniër Assadollah Assadi.

Eerder dit jaar klonk nog dat er geen wettelijk kader is voor een uitwisseling van gevangenen. Dat herhaalde De Croo op 15 juni nogmaals in het parlement, zonder melding te maken van het reeds afgesloten verdrag.

