Nachtmerrie voor bruid Amalia: koffer met trouwjurk en ring kwijt in chaos op Schiphol

Zaterdag 9 juli zal het huwelijk van de Zweedse Amalia Stenberg en haar Nederlandse verloofde Maarten plaatsvinden in het pittoreske dorpje Luleå, in het huis waar zij opgroeide, in het uiterste noorden van Zweden. Alleen is haar koffer ergens in de bagagekrochten op Schiphol achtergebleven toen het stel naar Zweden vertrok om zich voor te bereiden op de bruiloft.

Op donderdag 23 juni had het aanstaande echtpaar zich vier uur van tevoren op Schiphol gemeld. Anderhalf uur voor hun vlucht kregen ze de mededeling van de vliegtuigmaatschappij SAS dat de vlucht werd geannuleerd. “We hebben meteen gecheckt of de bagage dan wel meegaat. Ons werd verteld dat dat ’automatisch’ gaat.” Uiteindelijk duurt het 22 uur tot ze met een andere vlucht in Zweden arriveren, maar bij aankomst blijkt de bagage spoorloos.

De schoonouders van Amalia deden nog een poging op Schiphol om de koffer vast te krijgen, maar dat lukte niet.

Toen de Zweedse tak van de luchtvaartmaatschappij het verhaal hoorde, beloofden zij er alles aan te doen om de koffer voor de bruiloft in Zweden te krijgen, maar ze erkennen het probleem van de chaos op Schiphol.