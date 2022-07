Amerikaanse rechter dwingt president Biden om kleur te bekennen over immuniteit voor Saoedische kroonprins

Een Amerikaanse rechter heeft het advies van de regering gevraagd in een rechtszaak tegen de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Die wordt in de VS aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij de dood van journalist Jamal Khashoggi, die – vermoedelijk op bevel van MBS – vermoord werd in 2018.

Rechter John Bates gaf de Amerikaanse overheid tot 1 augustus om te beslissen of het een rol wil spelen in het proces, met name over de vraag of Bin Salman immuniteit geniet in de VS. Biden staat al langer onder druk in dat dossier: de president beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne om van Saudi-Arabië een “paria” te maken, maar deed weinig om dat hard te maken sinds hij in het Witte Huis zit. Biden maakt later deze maand ook een reis naar Saudi-Arabië, waar hij Bin Salman zal ontmoeten.

Volgens Hatice Cengiz, de Turkse verloofde van Khashoggi, is Bin Salman de opdrachtgever voor de moord op de man, in het Saoedische consulaat in Istanboel in 2018. De Saoedische journalist, die zijn thuisland ontvlucht was en in de Verenigde Staten woonde, was een criticus van het Saoedische regime.

Turkije sloot het onderzoek naar de moord al af, na een deal met Saoedi-Arabië. Voor Cengiz en haar medestanders zou stilzwijgen van het Witte Huis in deze zaak dan ook gelijkstaan aan “de laatste nagel in de doodskist van onze pogingen om de moordenaars van Khashoggi verantwoordelijk te houden”.

De advocaten van de Saoedische overheid vragen nu om de rechtszaak af te wijzen, omdat Bin Salman immuniteit zou genieten. “Volgens deze rechtbank zou dat verzoek gesteund kunnen worden door kennis van de mening van de Verenigde Staten”, aldus rechter Bates.