Wandelaar overleeft zeven dagen zonder eten in Italiaanse rotskloof

In Italië heeft een wandelaar na een val in een rotskloof zeven dagen overleefd zonder eten. De 31-jarige man werd zaterdag gered en stelt het goed. Dat melden Italiaanse media zondag.

De man was een week geleden in zijn eentje begonnen aan een excursie in de buurt van de Monte Matajur, vlakbij de Italiaans-Sloveense grens. Hij maakte echter een val in een rotskloof en verloor zijn rugzak met zijn gsm, proviand en water.

De man raakte slechts lichtgewond maar kon niet uit eigen kracht uit de kloof kruipen. Hij overleefde door water te drinken dat na een regenbui in de rotskloof druppelde.

Zijn moeder bracht de reddingswerkers op de hoogte. Die konden hem niet meteen lokaliseren, maar vonden hem zaterdag dan toch. De man is vermagerd en is verbrand door de zon.