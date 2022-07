Felle betogingen in Oezbekistan: “Slachtoffers gevallen bij burgers en bij ordediensten”

De recente betogingen tegen het regeringsbeleid in het autoritair geleide Centraal-Aziatische Oezbekistan hebben geleid tot “slachtoffers”, zowel bij burgers als bij de ordediensten. Dat heeft president Sjavkat Mirzijojev zondag gezegd tijdens een toespraak in de autonome regio Karakalpakië, het epicentrum van de protesten. Om hoeveel slachtoffers het gaat, of het gaat om doden of gewonden, verduidelijkte Mirzijojev niet.