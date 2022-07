Antwerpen

Volgens de West-Vlaamse gynaecoloog Geert V., die ervan verdacht wordt zijn eigen sperma te gebruiken om de kinderwens van koppels te vervullen, was dat de gangbare praktijk in de jaren zeventig en tachtig. Onzin, vindt gynaecoloog Harry Van der Pas, destijds actief in Turnhout. “Dat is onethisch, dat gaat mijn verstand te boven.”