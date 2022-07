Féli Delacauw (Red Flames): “Bewijzen dat ik mijn plaats in de kern waard ben”

“Spannende tijden, maar dan vooral in de goede zin”, opent Red Flame en opvallende aanwinst van het ambitieuze Fortuna Sittard. “Dat er komend seizoen een mooie uitdaging op mij wacht in Nederland geeft me vooral positieve stress en dat werkt enorm motiverend voor mij. Dat gevoel heb ik meegenomen naar de Red Flames. Ik hoop te bewijzen dat ik mijn plaats in de kern waard ben.”

Féli Delacauw mocht van coach Yves Serneels starten in de voorbereidingsmatchen tegen Engeland en Oostenrijk en bewees daarin als jong talent nu al een meerwaarde voor de ploeg te kunnen zijn. “Ik ben sinds de U15 een vaste waarde bij de nationale jeugdploegen en sinds februari vorig jaar word ik ook opgeroepen voor de Red Flames. Ik ben bijzonder trots om deel uit te maken van deze ploeg, maar besef tegelijk dat ik nog alles te bewijzen heb. Met mijn loopvermogen en vechtersmentaliteit hoop ik de Red Flames ook op het EK van waarde te kunnen zijn. Ik smijt me altijd voor de volle honderd procent. Of dat nu in de basis is of als invalster maakt mij niet zo heel veel uit.”

De Snellegemse Féli Delacauw begon haar voetballoopbaan bij het plaatselijke KSV Jabbeke, om dan via SK Eernegem haar kans te grijpen op het hoogste niveau bij eerst Club YLA en de voorbije seizoenen bij AA Gent. Nu wil Féli een nieuwe stap hogerop zetten bij Fortuna Sittard, maar eerst wacht met het EK de mooiste uitdaging uit haar nog prille carrière. “Ik kijk echt enorm uit naar onze eerste wedstrijd komende zondag tegen IJsland. Het wordt meteen een cruciale match die we gewoon moeten winnen. Over onze voorbereiding mogen we tevreden zijn, al overheerst het gevoel dat we nog veel beter kunnen dan wat we hebben laten zien. We hebben er alvast heel veel zin in om dat zondag ook aan onze supporters te tonen.”