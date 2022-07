Barry Callebaut start vernietiging van honderden ton chocolade na ontdekking salmonella

De fabriek in het Oost-Vlaamse Wieze is de grootste chocoladefabriek ter wereld. Er ligt dan ook een enorme hoeveelheid chocolade. “We hebben toelating gekregen om met een dertigtal vrachtwagens vol chocolade naar de verwerker te rijden, die de chocolade zal vergisten”, aldus Warlop. Daarmee zal al een grote hoeveelheid weg zijn.

Maar ook in tanks en op productielijnen in de fabriek moet chocolade worden verwijderd. De lijnen zullen weer opgestart worden en de besmette chocolade zal verwerkt worden tot blokken van 5 kilogram en zogenaamde callets, chocoladedruppels. “Het voordeel is dat we de chocolade zo op een natuurlijke procesmanier uit de lijnen kunnen halen en dat we kunnen stockeren, waardoor we de chocolade gefaseerd naar de afvalverwerking kunnen brengen”, legt Warlop uit.

Speciale werkregeling

De verwerking zal in België gebeuren. Ook de chocolade die al aan andere voedingsbedrijven was geleverd, zal naar die verwerker gebracht worden. Daarover zijn afspraken gemaakt met het voedselagentschap FAVV en de verzekeraars.

De directie van de fabriek in Wieze maakte ook afspraken met de vakbonden om voor de 600 personeelsleden een speciale werkregeling te maken voor de komende tijd, zegt Warlop. Technische werkloosheid is er voorlopig niet, maar er zijn volgens de woordvoerder wel afspraken gemaakt voor als dat toch nodig zou blijken.

Onderzoek

Wanneer de fabriek weer normaal zal draaien, is volgens Warlop moeilijk te bepalen. Het is niet duidelijk hoe lang de verwerking van de besmette chocolade zal duren en er loopt ook nog een onderzoek naar de precieze oorzaak van de besmetting, wat belangrijk is om een verantwoordelijke aan te duiden. Sowieso zal het FAVV eerst groen licht moeten geven.

De impact van het incident is groot. De meeste klanten van de fabriek verwerken immers specifiek Belgische chocolade. Dat de grootste fabriek uitvalt, heeft dan grote gevolgen. Er was bovendien al meer vraag dan aanbod aan Belgische chocolade, merkt Warlop op. Toch dreigen niet meteen lege winkelrekken. “De meeste klanten hebben nog een stock van drie à vier weken. Alles zal afhangen van de snelheid waarmee we kunnen heropstarten”, besluit Warlop.