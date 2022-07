Al 37 doden en nog 25 vermisten na aardverschuiving in India

Het aantal doden na de aardverschuiving in het noordoosten van India is drie dagen na de ramp opgelopen tot 37. Dat blijkt uit een nieuwe balans zondag. Het gaat om medewerkers betrokken bij de aanleg van een spoorweg, die allemaal bedolven werden door het puin. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 25 vermisten.

Een ambtenaar in de deelstaat Manipur, waar het incident plaatsvond, zei dat zo’n 18 mensen waren gered. De meeste slachtoffers waren reservesoldaten van het Territoriale Leger die aan het spoorwegproject werkten. De reddingswerken gaan ook zondag nog voort, maar worden gehinderd door de aanhoudende regen.

Het afgelegen noordoosten van India is de afgelopen weken getroffen door hevige regenval, die aardverschuivingen en overstromingen heeft veroorzaakt. Eerder dit jaar zijn ten minste tien mensen omgekomen bij overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van ongewoon hevige regen in verschillende delen van het land.

Volgens experten neemt door de klimaatverandering het aantal extreme weersomstandigheden over de hele wereld toe, ook in India. Stuwdammen, ontbossing en ontwikkelingsprojecten in India dragen eveneens bij tot rampen met een groeiende menselijke tol.