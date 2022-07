Zware brand in flatgebouw in Londen: tientallen brandweermannen bestrijden vuurzee

In het zuidoosten van Londen woedt zondag een hevige brand in een flatgebouw. Zeker 80 brandweerlieden bestrijden de vuurzee.

Het vuur in het 17 verdiepingen tellende flatgebouw brak zondagmiddag uit op de 15de verdieping. Zeker 8 brandweerkorpsen rukten uit om de brand te bestrijden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Of er slachtoffers zijn, is ook nog niet geweten.

