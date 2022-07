Gletsjer breekt af in Italiaanse Dolomieten: minstens zes doden

In Italië zijn minstens zes personen om het leven gekomen door de instorting van een gletsjer. Er zijn ook minstens acht gewonden en er worden ook nog trekkers vermist. Dat melden de hulpdiensten.

Het ongeval deed zich zondagnamiddag voor op de Marmolada. Dat is de hoogste top in de oostelijke Dolomieten, met goed 3.300 meter hoogte. Een groep van ongeveer vijftien trekkers bevond zich op het populaire wandelpad richting de top en werd meegesleurd door de lawine van sneeuw, ijs en rotsen toen de top van de gletsjer plots naar beneden kwam. “Door het breken van een rotsblok ontstond een spleet in de gletsjer”, aldus de hulpdiensten.

Zes van hen overleefden het niet, zeker acht anderen raakten gewond. Zij werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Met helikopters en reddingshonden wordt op dit moment gezocht naar enkele vermisten, waarvan gehoopt wordt dat ze het overleefd hebben.