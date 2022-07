Antwerp verlengt contracten van Ritchie De Laet en Faris Haroun

De Laet tekende bij tot 2024, Haroun tot 2023. “Iconen van de Bosuil: er zijn er veel. Samen één geschiedenis, ook deze twee. Samen de beker gewonnen. Samen Europees. Samen rood-wit bloed in het DNA. Samen thuis op de Bosuil. Samen een nieuwe krabbel. Samen één”, meldt de Great Old.

Richie De Laet (33) keerde in de zomer van 2019 terug naar de club waarvoor de centrale verdediger eerder in het begin van zijn carrière speelde en in het seizoen 2017-2018.

Middenvelder Faris Haroun (36) draagt het shirt van Antwerp sinds begin 2017.