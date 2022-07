CD&V wil amokmakers weren met ‘recreatiedomeinverbod’

De zomervakantie en het goede weer zorgen voor een volkstoeloop in de recreatiedomeinen. En helaas: ook de problemen met amokmakers steken dan weer de kop op. Vorig jaar stelde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een omzendbrief op om die overlast te bestrijden. Gemeentebesturen kunnen sindsdien een tijdelijk plaatsverbod van één maand opleggen aan wie amok maakt, en dat verbod twee keer verlengen. “Maar uitbaters van recreatiedomeinen geven aan dat die maatregel niet volstaat”, zegt Kamerlid Franky Demon (CD&V). “Amokmakers verplaatsen zich na een plaatsverbod simpelweg naar een ander domein.”

Om daar paal en perk aan te stellen, heeft Demon een wetsvoorstel opgesteld dat een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen invoert. Daarvoor baseerde hij zich op het stadionverbod voor hooligans dat is ingeschreven in de voetbalwet. “Wie zich misdraagt in één domein zal ook in andere domeinen de toegang ontzegd worden”, zegt Demon. “Zo vermijden we dat de overlast zich van het ene naar het andere domein verplaatst.”