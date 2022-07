Minister Demir haalt uit naar varkensboeren, sector reageert verbolgen: “Absolute onzin”

“Dit is absolute onzin”, aldus Michael Gore van de Federatie van het Belgisch Vlees. “Alsof we in ons land systematisch te veel varkens zouden produceren én ze daarna zouden vernietigen omdat ze niet verkocht raken. Waanzinnig om dat te denken of insinueren. Wij produceren volgens de marktvraag. Als er in ons land al varkensvlees vernietigd wordt, dan is dat omdat het een ziek dier is of omdat er in de supermarkt een pakje niet tijdig verkocht raakt. Maar dat zijn zeer kleine hoeveelheden. Niet ‘nogal wat varkens’. En dan gaat dat naar Rendac om er ofwel dierenvoeding of biomassa van te maken of – als het echt voor niets anders meer kan dienen – gaat het naar de cementindustrie. Niets gaat verloren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het kabinet-Demir kon geen cijfers voorleggen van hoeveel varkens er jaarlijks “onaangeroerd” vernietigd worden, maar verwijst nog naar de steun die de sector krijgt om de factuur voor Rendac te helpen betalen. “Die steun is voor het ophalen van kadavers van dieren die overleden zijn op de boerderij”, reageert Wouter Wytynck van Boerenbond. “Helemaal geen gezonde dieren dus die we vernietigen wegens niet verkocht. Dat gebeurt niet. Dit is bewust de sector in een slecht daglicht stellen.” (csn)