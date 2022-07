Autobestuurder slalomt door slagbomen maar wordt gegrepen door aanstormende trein: “Hij kende deze baan als zijn broekzak. Het is zo onwezenlijk”

Varsenare

Een man van 69 is zondagavond om het leven gekomen bij een ongeval op een overweg. Op camerabeelden is te zien hoe de autobestuurder voorbij de slagboom slalomde. “Hij woonde vlakbij en kende deze baan als zijn broekzak”, reageert een vriend vol ongeloof. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Brugge en Oostende onderbroken. De NMBS legde vervangbussen in.