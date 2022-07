Dilemma begint te etteren bij Open VLD: “De premier heeft nog tot oktober. Als het dan niet beter is, moeten we onze eigen koers varen”

Er zit een haar in de boter tussen premier Alexander De Croo en zijn partij. In de deals van de federale regering zit voor de liberalen te weinig eten en drinken, klinkt het. Ook het compromisvoorstel van De Croo over de pensioenen kan Open VLD niet bekoren. Intern is de analyse scherp. “De premier heeft nog tot oktober. Als het dan niet beter is, moeten we onze eigen koers beginnen te varen.”