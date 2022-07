Zelenski beschouwt Lysytsjansk nog niet als “verloren”

“We zullen muren heropbouwen, we zullen land heroveren, maar mensen moeten gered worden, boven alles. Als de leiding van ons leger mensen terugtrekt uit de punten aan het front waar de vijand het grootste vuurvoordeel heeft - in het bijzonder in Lysytsjansk - dan betekent dat maar één ding: dat we dankzij onze tactiek en dankzij de versterkte aanvoer van moderne wapens terug zullen komen”, zegt de Oekraïense president in een videoboodschap. “Oekraïne geeft niets op.”

“We bewegen geleidelijk voorwaarts, in de regio Charkov, in de regio Cherson en op zee.” Zelenski wijst op de herovering van Slangeneiland door het Oekraïense leger. “Er zal een dag komen waarop we hetzelfde zullen zeggen over de Donbas”, klinkt het.

Zelenski wijst er ook op dat de Russen “meer dan 35.000 soldaten” verloren hebben, “en dat is een conservatieve schatting”. “En waarvoor? Zodat waanzinnige propagandisten in hun uitzendingen een Russische of Sovjetvlag kunnen tonen ergens op de ruïnes. (...) Het is duidelijk voor iedereen in de wereld – en ik ben er zeker van, voor alle verstandige mensen in Rusland zelf – dat OekraÏne zal winnen.”

“Levens behouden”

Na een wekenlange strijd heeft het Oekraïense leger zondagavond aangekondigd dat het zich terugtrekt uit Lysytsjansk, in de regio Loehansk. “Om de levens van Oekraïense verdedigers te behouden, is besloten om ons terug te trekken uit de stad”, zei de generale staf van de Oekraïense strijdkrachten zondagavond. Eerder had Rusland al gemeld dat het de controle over de stad had verworven.

In Lysytsjank woonden voor het begin van de oorlog meer dan 100.000 inwoners. De belangrijke stad in het oosten van Oekraïne wordt al weken zwaar aangevallen door Russische troepen. Zusterstad Severodonetsk werd eerder al door Rusland veroverd.