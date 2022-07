Dit weten we over de schutter van Kopenhagen: 22-jarige Deen, geruchten over motief en video’s met wapens

Achttien minuten na de noodoproep over een schietpartij in het Field’s-winkelcentrum in Kopenhagen kon de politie zondagavond een verdachte inrekenen. Wie is die vermoedelijke schutter?

De politie omschrijft de verdachte als een 22-jarige “etnisch Deense” man. Hij was in het bezit van een geweer en munitie toen hij om 17.48 werd opgepakt nabij de afrit van de snelweg. De politie sluit niet uit dat hij nog andere wapens gebruikte toen hij minstens drie mensen doodschoot in het winkelcentrum in de Deense hoofdstad. Er zijn voorlopig geen bewijzen dat hij met anderen samenwerkte, maar er is nog een grondig onderzoek aan de gang.

© AP

Volgens politiecommissaris Søren Thomassen was de verdachte bekend bij de politie, maar slechts “in de periferie”. “Het is niet iemand die we kennen voor iets in het bijzonder.”

De verdachte zal maandag voor een rechter gebracht worden. Hij wordt aangeklaagd voor doodslag, maar die kwalificatie kan afhankelijk van het onderzoek nog veranderen. Volgens de politie “kan niet uitgesloten worden dat het gaat om een daad van terrorisme”. De politie weigerde zich echter uit te spreken over het motief van de dader.

Geruchten en video’s

Geruchten die op sociale media rondgaan dat de schietpartij een racistisch of anti-islamitisch motief had, wilde de politie niet bevestigen. Er wordt gespeculeerd dat de verdachte lid zou zijn van de extreemrechtse partij Stram Kurs (‘harde lijn’), waarvan oprichter Rasmus Paludan gekend is voor anti-islamitisch activisme. Volgens sommige gebruikers op sociale media zou de schutter bewust moslims als doelwitten hebben gezocht – op beelden is te zien dat hij rustig door het centrum stapt en zijn geweer even nonchalant in zijn nek legt. “Hij was psychopathisch genoeg om op mensen te gaan jagen, maar hij rende niet”, zei een getuige. Andere getuigen vertelden dat de verdachte mensen wijsmaakte dat zijn wapen nep was, en meermaals riep dat hij niet echt schoot, zodat ze dichterbij zouden komen.

Wat de politie alvast bevestigde, is dat een reeks Youtube-video’s opgenomen is in het onderzoek. Deense media ontdekten zondagavond enkele video’s waarin een persoon te zien is die op de dader lijkt. In een van de video’s draagt de jongeman net als de schutter een korte militaire broek en donker shirt zonder mouwen, in een ander filmpje houdt hij een soortgelijk jachtgeweer vast. De beelden werden een paar dagen geleden op Youtube opgeladen. De video’s – waarin de jonge man in zijn slaapkamer verschillende wapens toont en tegen zijn hoofd zet – hebben als titel “I dont’ care”.

De man verwijst ook naar het geneesmiddel Quetiapine, een antipsychoticum waarmee onder meer schizofrenie wordt behandeld. Dat zou volgens hem niet werken. Dezelfde persoon postte kort voor de schietpartij ook een playlist met muziek, getiteld “Feeling sad”, en met nummers als 21 Guns van Green Day en Let Her Go van Passenger. De video’s en het account werden zondagavond van Youtube verwijderd. Of het inderdaad om de opgepakte verdachte gaat, wilde de politie niet bevestigen, noch ontkennen.