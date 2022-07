Woning even “onbetaalbaar” als voor financiële crisis

De stijgende rente en de historisch hoge waardering van het Belgische vastgoed maken dat gezinnen even diep in de buidel moeten tasten voor een woning als op de vooravond van de financiële crisis. Dat meldt De Standaard maandag op basis van een studie van BNP Paribas Fortis.

Na twee coronajaren met de grootste prijsstijgingen sinds 2007 hebben heel wat jongeren de droom om een woning te kunnen kopen, nog wat verder zien afdrijven. Nu ook de hypotheekrente weer stijgt, komt de betaalbaarheid verder in gevaar, besluit BNP Paribas Fortis in een nieuwe studie over de residentiële vastgoedmarkt.

Net voor de crisis van 2008 moest een Belgisch gezin gemiddeld 28 procent (aandeel van het netto beschikbare inkomen) afbetalen voor een hypotheeklening – een historisch hoogtepunt. Vandaag schommelt die betaalbaarheids­index volgens de laatst beschik­bare cijfers van de Nationale Bank nog rond de 26 procent. Maar de verdere klim van de rentevoeten maakt volgens Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, dat de piek van voor de financiële crisis ­opnieuw wordt bereikt.

“Als er voor een gezin met een gemiddeld in­komen van 4.200 euro 84 euro per maand extra bij de aflossing komt, zit je opnieuw op het niveau van voor de crisis”, zegt De Leus.