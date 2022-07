Amerikaanse agenten schieten ongewapende zwarte man ruim 60 keer neer na verkeerscontrole

Er is alweer heel wat ophef in de Verenigde Staten nu er opnieuw een zwarte man werd doodgeschoten door politieagenten. Zeker nu blijkt dat het slachtoffer op het moment van de feiten ongewapend was én in totaal meer dan zestig schotwonden opliep.

De feiten speelden zich vorige week maandag af, in Akron (Ohio). De 25-jarige Jayland Walker sloeg op de vlucht voor een routine verkeerscontrole en kreeg acht van de aanwezige agenten achter zich. Na een korte achtervolging met de wagen - waarbij Walker op sommige momenten met meer dan 80 kilometer per uur door woonwijken knalde - zette de jongeman het op een lopen. Niet veel later werd hij door de achtervolgende agenten doodgeschoten.

De politie gaf zondag een persconferentie waarop onder meer de bodycam-video’s van de betrokken agenten werden vrijgegeven. Hoewel de persconferentie bedoeld was om meer duidelijkheid te scheppen, riep die uiteindelijk alleen maar meer vragen (en consternatie) op. Walker bleek namelijk niet alleen ongewapend op het moment dat hij werd doodgeschoten, hij bleek ook meer dan zestig keer geraakt te zijn door politiekogels.

Blanco strafblad

Voorlopig is ook niet duidelijk waarom Walker precies op de vlucht sloeg. De jongeman, die onlangs wel nog zijn vriendin had verloren na een verkeersongeval, had nog een blanco strafblad. Volgens de politie wilden ze Walker aanvankelijk arresteren voor een openstaande verkeersboete en een technisch mankement aan zijn wagen.

Een van de agenten meldde wel na afloop dat er tijdens de verkeerscontrole geweerschoten uit de deur van Walkers auto kwamen. Dat schot is niet zichtbaar op de bodycam-beelden, al is er in één van de video’s wel een “ploffend” geluid te horen. Volgens de politie werd er ook een pistool en een kogelhuls aangetroffen in de wagen. Naast het wapen lag ook nog een gouden ring.

“Mijn cliënt had dat wapen pas onlangs gekregen”, aldus Bobby DiCello, de advocaat van de familie Walker. “Hij was niet bekend met vuurwapens en we weten momenteel niet of het wapen per ongeluk werd afgevuurd.” De politie vond na afloop ook geen kogels in het wapen, al werd er op de passagiersstoel wel een geladen magazijn aangetroffen.

“Beweging naar taillegebied”

Volgens politiechef Stephen L. Myett hadden de agenten Walker eerst met tasers tot stilstand proberen te brengen en trokken ze pas erna hun vuurwapens. “Volgens de betrokken agenten keerde Walker zich op een bepaald moment naar de agenten toe en maakte hij een beweging naar zijn taillegebied waarna de agenten het vuur openden.”

Myett moest wel toegeven dat Walker ongewapend was vanaf het moment dat hij zijn auto had verlaten. “Ik heb nog geen enkel bewijs gezien dat het leven van de agenten op een bepaald moment werd bedreigd”, aldus advocaat DiCello.

De acht betrokken agenten werden momenteel tijdelijk geschorst en er is een officieel onderzoek geopend naar het politieoptreden. Na afloop van de persconferentie kwamen honderden mensen de straat op om te betogen. “Het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen blijft maar doorgaan”, zo verklaarde een van de demonstranten.