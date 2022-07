Rode Duivel Thomas Meunier ziet peperduur horloge gestolen worden op huwelijksreis

Vorige maand stapten Meunier en Panzokou in het huwelijksbootje. Hun trouw ging door in Bastenaken, waarna ze op huwelijksreis vertrokken richting Frans-Polynesië. Het koppel postte op sociale media foto’s vanop de eilanden Bora Bora en Tetiaroa.

Op dat laatste eiland verbleven ze in het luxueuze vakantieresort ‘The Brando’ en in hun hotelkamer daar werd het koppel volgens Tahiti Infos bestolen van een horloge die ongeveer 50.000 waard is. Meunier diende klacht in bij de lokale politie en er werd een onderzoek gestart in de hoop het uurwerk nog terug te vinden.

Meunier en Panzokou vormen al meer dan twaalf jaar een koppel en hebben samen drie kinderen. Intussen zijn ze terug van huwelijksreis. Binnenkort sluit Meunier aan op training bij Borussia Dortmund, waar hij nog tot medio 2024 onder contract ligt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen