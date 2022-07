Wie minder dan 2.500 bruto verdient, krijgt jobbonus: voer hier je rekeningnummer in

Mensen die in aanmerking komen voor de Vlaamse jobbonus, kunnen vanaf maandag hun rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. In totaal komen ruim 730.000 werknemers die maandelijks minder dan 2.500 euro bruto verdienen in aanmerking voor de bonus. Dat melden de bevoegde Vlaamse ministers Jo Brouns (Werk) en Matthias Diependaele (Financiën).

De Vlaamse jobbonus is een van de grote beloftes in het regeerakkoord van de regering-Jambon. Werken moet meer lonen en het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden, is de filosofie achter de maatregel. De bonus moet ook een hefboom zijn om de werkzaamheidsgraad op te krikken.

Vanaf eind 2022 zullen werknemers met een brutoloon onder de 2.500 euro per maand een bonus ontvangen. Het bedrag van die bonus daalt naargelang het brutoloon hoger is. Concreet: wie minder dan 1.800 euro bruto verdient, ontvangt het maximum van 600 euro netto, wie 2.500 euro bruto verdient, ontvangt nog 20 euro. Iemand met een loon van 2.500 euro of meer maakt geen aanspraak meer op de jobbonus.

De jobbonus moet niet aangevraagd worden. De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. Wie recht heeft op de bonus, zal vanaf eind 2022 automatisch een brief ontvangen met het concrete bedrag. Bedoeling is dat dan ook gestart wordt met de uitbetaling.

Op de website van de Vlaamse overheid kunnen werknemers aan de hand van enkele eenvoudige vragen wel controleren of ze in aanmerking komen voor de jobbonus. Werknemers die in aanmerking komen, kunnen het rekeningnummer waarop ze de jobbonus wensen te ontvangen registreren in Mijn Burgerprofiel. Dat kan vanaf maandag. Wie geen recht heeft op de jobbonus, zal ook geen brief ontvangen.