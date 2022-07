De geboorte van de circusdynastie van Harry Malter: “Vaders drie meter lange python sliep ’s nachts gewoon aan zijn voeten”

Het begon met drie kleuteracrobaatjes, een python van drie meter en een scheef woord over de Führer in een Berlijns café. Dan volgde een vijftien jaar durende exodus uit Duitsland. En het eindigde in een ware Vlaamse circusdynastie. Met als stamvader Gottfried Malter. Die nooit meer vrolijk werd na zijn foltering. Die al eens met de blote hand een bot uit de muil van een stikkende leeuw haalde. En die zijn acht kinderen de kneepjes van het circusvak leerde, en van het harde leven in een woonwagen.