Ooggetuigen na schietpartij in Kopenhagen: “Verstopt achter de luiers”

Een dag na de dodelijke schietpartij in Kopenhagen duiken de eerste getuigenissen op van mensen die in het winkelcentrum aanwezig waren toen een 22-jarige schutter het vuur opende. “Dit is iets waarvan je denkt dat het alleen in de Verenigde Staten gebeurt.”

Alma en Selina, twee achttienjarige meisjes, waren van plan om zondagavond naar het concert van de Britse popster Harry Styles te gaan, maar besloten eerst nog een hapje te gaan eten in winkelcentrum Fields. Nog voor ze aan hun maaltijd konden beginnen, hoorden ze echter plots enkele mensen schreeuwen.

Er ontstond chaos en de twee vriendinnen raakten elkaar al snel kwijt. Selina wist via de nooduitgang naar buiten te rennen, kon haar vader bellen en raakte dan een appartement binnen. “Eerst waande ik me er veilig, maar toen kwamen er steeds meer mensen binnen”, getuigt ze aan de Deense pers. “En wat als de verkeerde er binnenkwam?”

Alma verstopte zich in de supermarkt, achter een pallet luiers. Zelfs toen de politie arriveerde, durfde ze nog niet meteen tevoorschijn te komen, uit schrik dat de dader nog in de buurt zou zijn. “Een oudere dame had dat ook gedaan, maar dat ontdekte ik pas na een uur. Ik hoorde kinderen wenen in de supermarkt. Dit is iets waarvan je denkt dat het alleen in de Verenigde Staten gebeurt. Maar op het ene moment sta je gewoon in de supermarkt en plots krijgt je leven een andere wending.”

© AFP

“Hij schoot gewoon in de menigte”

“Mensen dachten eerst dat het om een dief ging”, zei ook ooggetuige Rikke Levandovski aan de Deense televisiezender TV2. “Toen hoorde ik de schoten en verborg ik mezelf achter de toonbank in een winkel. Hij schoot gewoon in de menigte, niet naar het plafond of de vloer.”

Een personeelslid van een KFC-vestiging verklaarde dat veel mensen zich in de personeelsruimte konden verstoppen. “De mensen vluchtten massaal onze winkel binnen en doken over de toonbank. We hebben ons vervolgens verstopt in de kleedkamer voor het personeel en zijn later naar de bovenverdieping van het winkelcentrum gevlucht. Na een uurtje kregen we te horen dat we veilig naar buiten konden. Het was doodeng.”

Een video toont hoe de schutter op een bepaald moment rustig rondwandelt en zijn geweer in zijn nek legt. “Hij was psychopathisch genoeg om op mensen te gaan jagen, maar hij rende niet”, aldus nog een getuige aan de Deense nationale radio DR.

© via REUTERS

© AP