Ooggetuigen zien vrouw (tevergeefs) vechten voor haar leven met haai in Egypte: “Ze schreeuwde of huilde zelfs niet”

Een 68-jarige toeriste uit Oostenrijk is vrijdag om het leven gekomen na een haaienaanval in het Egyptische Hurghada. Ooggetuigen zagen de vrouw tevergeefs vechten voor haar leven. “Ze was duidelijk in shock. Ze schreeuwde niet eens, ze huilde niet. Niets.”

Elisabeth Sauer, een 68-jarige vrouw die tussen 1998 en 2004 nog gemeenteraadslid geweest was in het Oostenrijkse Kramsach, ging “nog eventjes” het water in, zo zei ze vrijdag nog tegen haar echtgenoot. Ze liep nog in ondiep water toen ze plots werd aangevallen door een kortvinmakreelhaai.

Er waren meerdere ooggetuigen van de aanval, maar niemand van de aanwezigen sprong het water in om de vrouw te helpen. Haar strijd werd wel gefilmd - al zijn de beelden te gruwelijk om te tonen. “We zagen mensen in paniek de zee uitrennen”, aldus een Russische getuige. “We zagen de haai haar vastgrijpen en haar omdraaien. Het dier had haar arm afgebeten, tot aan de elleboog.”

“De vrouw probeerde haai eerst nog met haar handen af te houden”, zo luidt het bij een andere ooggetuige. “Maar tevergeefs. Het dier kon na haar arm ook een been afbijten. De vrouw was duidelijk in shock. Ze schreeuwde niet eens, ze huilde niet. Niets.”

De vrouw wist uiteindelijk wel het strand opnieuw te bereiken, maar stierf in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Na de haaienaanval van vrijdag werd zwemmen in het gebied drie dagen verboden.

