Zes weken lang zocht Bart Robyns (61) uit Hasselt naar een nieuwe huisarts in zijn stad. Tevergeefs. “Uiteindelijk heb ik een dokter gevonden… in Genk”, zegt hij. Het verhaal van Bart is geen alleenstaand geval, want het huisartsentekort in heel Vlaanderen wordt steeds nijpender. Zorgt een nieuw actieplan straks voor een oplossing?