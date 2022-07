4.643 kandidaat-artsen en 1.218 kandidaat-tandartsen maken zich op voor toelatingsexamen

Op dinsdag 5 juli leggen 4.643 kandidaten het toelatingsexamen arts af en op woensdag 6 juli wagen 1.218 kandidaten zich aan het toelatingsexamen tandarts. Die toelatingsexamens verlopen opnieuw digitaal en op verschillende locaties verspreid over Vlaanderen. Voor het examen arts zijn er 72 locaties, voor het examen tandarts 16.

Om te kunnen beginnen aan een opleiding Geneeskunde of Tandheelkunde moet je gunstig gerangschikt worden na deelname aan het jaarlijks toelatingsexamen.

In het verleden vonden toelatingsexamens voor die opleidingen begin juli plaats op de Heizel. Maar de voorbije jaren strooide het coronavirus roet in het eten en werd er overgeschakeld naar digitale en decentraal georganiseerde examens.

Minister van Onderwijs Ben Weyts houdt vast aan die formule. “Dit is één van de goede dingen die we overhouden aan corona”, zegt de N-VA-minister. “De kandidaten kunnen hun toelatingsexamen nu afleggen in veel betere omstandigheden.”

Uit cijfers blijkt dat er voor dinsdag 4.643 kandidaat-artsen van plan zijn het toelatingsexamen af te leggen. Voor het toelatingsexamen tandarts zijn er 1.218 kandidaten. 788 kandidaten doen aan de beide examens mee. Zij moeten op voorhand wel aangeven welke opleiding hun voorkeur geniet.