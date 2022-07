UberEats-bestelling loopt mis bij Britse vrouw: koerier belt niet aan, maar loopt meteen haar huis in

Bestellingen thuis laten leveren: het kan erg makkelijk zijn, maar het kan soms ook tot onaangename verrassingen leiden. Dat beweert toch een Britse vrouw in een TikTok-video die al meer dan 300.000 keer werd bekeken. “Plots stond de UberEats-koerier in mijn huis, zonder dat hij aan de deur had gebeld of geklopt.”

“Vanaf nu doe ik verdomme altijd mijn deur op slot”, zo zegt Aimee Nichols, de Britse vrouw achter het TikTok-account @Singlemamaofficial. In een van haar video’s heeft ze het over een bestelling die ze had geplaatst bij supermarktketen Morrisons en die naar haar huis gebracht zou worden via leverdienst UberEats.

“Bij UberEats moeten ze eens praten met een aantal van hun koeriers”, aldus de vrouw. “Omdat je via de app updates krijgt over het tijdstip van leveren, wist ik dat de bezorger gearriveerd was. Ik was boven op dat moment en ging de trap af om hem binnen te laten. Maar op dat moment zag ik hoe hij zichzelf al binnenliet. Hij kwam gewoon naar binnen, zonder te bellen of te kloppen. Hij opende gewoon de deur en kwam binnen. Toen ik hem vroeg wat hij aan het doen was, antwoordde hij gewoon: oh ja, bezorging.”

Normaal gezien houdt Nichols haar voordeur altijd op slot, verklaart ze. “Maar nu was dat even niet het geval omdat mijn vader mijn dochter Harper net van school naar huis had gebracht. Vanaf nu doe ik verdomme altijd mijn deur op slot.”

De video werd al meer dan 323.000 keer bekeken en kreeg al tienduizenden likes.