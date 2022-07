NIEUWE PODCAST. De Buffalo Bitches, 20 jaar later

Of het nu voor in je hangmat is of voor tijdens de lange autorit op reis: Nieuwsblad Podcasts verwent je een hele zomer lang met heerlijke reeksen. We beginnen met deze knaller: De Buffalo Bitches, een fictiepodcast van Eva Moeraert en Pascal van Hulst. Het is het hilarische verhaal van Tiffany en Kimberley, twee vrouwelijke voetbalhooligans. Die soms de weg kwijtraken, en soms ook elkaar.

In de eerste aflevering keren we terug naar 2002, het moment waarop De Buffalo Bitches een begrip worden door een radiodocumentaire van studente Eva. Twintig jaar later hoort Eva waaien dat de club niet meer bestaat. Dus zoekt ze Tiffany en Kimberley terug op, om te onderzoeken wat er gebeurd is.

De komende vier weken posten we elke maandag een aflevering op onze website. Wie niet kan wachten, kan de vier afleveringen al na elkaar beluisteren via deze link, of via de podcastkanalen van Spotify, Apple Podcasts of Google Play.