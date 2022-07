“Aanjager” van moord op Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries opgepakt

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. — © ISOPIX

Het Nederlandse gerecht meent te weten wie de “aanjager” was van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. De man die de twee verdachten van de moord vanop afstand zou hebben aangestuurd, zou Krystian M. zijn. Dat werd gemeld in de Nederlandse media en even later bevestigd door het Openbaar Ministerie.