Man komt om het leven na vechtpartij in Charleroi

De feiten speelden zich af in de Boulevard Jacques Bertrand in Charleroi. — © google street view

Een man, die illegaal in het land verbleef, is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen na een vechtpartij met een andere man in Charleroi. Dat heeft het parket van Charleroi maandag meegedeeld, waarmee het berichtgeving van meerdere media bevestigt. De vermoedelijke dader is nog steeds op de vlucht.