Dit is de nieuwe drinkbeker voor de Gentse Feesten: 350.000 stuks gemaakt, 1 euro waarborg

We kunnen het bier al proeven: uit deze ‘Negenduust-beker’ gaan we heel de Gentse Feesten drinken. De beker werd maandag voorgesteld in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal. Hoeveel kost de beker? Hoe kan ik een nieuw drankje bestellen? En hoe krijg ik mijn waarborg terug?

Al sinds 2018 zijn herbruikbare bekers verplicht tijdens de Gentse Feesten. De kleurrijke beker van Ecocup wordt dit jaar vervangen door een exemplaar van Goodless uit Deinze - waardoor de afwas van de bekers niet meer in Luik moet gebeuren - en is ontworpen door het Gentse Negenduust. “We zetten met deze beker in op milieu- en klantvriendelijkheid”, zegt schepen Tine Heyse (Groen.)

Een avondje Gentse Feesten zal er als volgt uitzien. Wie een drankje koopt, betaalt 1 euro extra, de waarborg voor de beker. Tien van de veertien pleinen zullen werken met de beker: Boomtown, Luisterplein, Sint-Baafsplein, Walter De Buckplein, Polé Polé, Emile Braunplein, Cirq, Baudelohof, Beverhoutplein en de Vlasmarkt. (Lees verder onder de foto)

Sluiting pleinen

Er zijn ook enkele pleinorganisatoren die de bekers wel aanvaarden, maar niet zelf aanbieden. Het gaat om pleinen die in 2018 hun eigen herbruikbare bekers aankochten, zoals de Groentenmarkt en het Coyendanspark. Het Sint-Veerleplein schenkt enkel in glas. Enkel de Korenmarkt zal de bekers niet aanvaarden.

Wie deze beker heeft moet slechts één keer de waarborg betalen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe pint wil bestellen, ga je naar de toog en bestel je die. Dan geef je jouw beker af en betaal je enkel jouw nieuwe pint. De barman - of barvrouw geeft je dan een nieuwe beker terug, gevuld met bier .

Wie genoeg gefeest heeft (of niet meer verder kan), kan nadien de beker afgeven en zo waarborg terugkrijgen. Dat kan aan een aparte stand die op elk van de deelnemende pleinen staat. “De terugbetaling van de waarborg kan zowel via cash geld zijn of via cashless”, legt schepen Tine Heyse (Groen) uit. Je moet op de pleinen dus niet in dezelfde rij gaan staan als waar je drank bestelt. De standen waar je de beker afgeeft, blijven open tot een half uur na de sluiting van de pleinen. (Lees verder onder de foto)

Zes minuten ‘poetswerk’ per beker

Er zijn 350.000 bekers van 25 centiliter gemaakt. Het ontwerpt is niet kleurrijk. Met het ‘Negenduust’-logo kiest de organisatie voor “herkenbaarheid en uniformiteit”. Bedoeling is dat de beker nadien ook voor andere evenementen dan de Gentse Feesten wordt gebruikt. “We kregen hiervoor al aanvragen van jeugdbewegingen of andere evenementen”, zegt Rudi De Kerpel van Goodless.

Iedere ochtend worden de gebruikte bekers tussen 7 en 11 uur opgehaald door Goodless én leveren ze een nieuwe lading. De gebruikte worden naar Deinze gebracht en in een industriële wasstraat gepoetst. “Eén beker wassen duurt ongeveer zes minuten”, zegt De Kerpel. De banden rollen bij ons van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds en zo maken we per dag 70.000 bekers opnieuw proper.

De pleinorganisatoren worden bij de organisatie bijgestaan door de Stad Gent, in de vorm van een subsidie van 120.000 euro. Niet het gebruik van de bekers zelf wordt financieel gesteund, wel de manier waarop. Zo krijgt een organisator meer geld als er wordt samengewerkt met verschillende pleinen of als er aparte inwisselstanden zijn waar mensen de bekers kunnen terugbrengen.