Manchester City laat Belgisch toptalent Roméo Lavia vertrekken, maar kan hem wel terughalen … voor 46 miljoen euro

Het Belgische toptalent Roméo Lavia (18) staat op het punt om Manchester City te verlaten voor Southampton. The Saints zouden zo’n 8,6 miljoen euro betalen om de centrale middenvelder definitief over te nemen, maar Man City voorziet wel een terugkoopclausule.

The Citizens geloven hard in het jeugdproduct van Anderlecht dat vorig jaar mocht debuteren in de FA Cup en indruk maakte bij de beloften. Tegelijkertijd beseffen ze echter dat hij nu moet kunnen voetballen op het hoogste niveau. Aangezien de concurrentie in het Etihad Stadium te groot is, biedt Southampton in de Premier League de ideale oplossing.

Als Manchester City de terugkoopclausule licht, dan zal Roméo Lavia bijzonder goed gepresteerd moeten hebben. Transferspecialist Fabrizio Romano weet dat City ongeveer 40 miljoen pond - meer dan 46 miljoen euro - zal moeten betalen aan Southampton.