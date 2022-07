527 extra vluchten geschrapt bij Brussels Airlines: in totaal gaan deze zomer al bijna 700 vluchten niet door

Brussels Airlines schrapt nog eens 527 vluchten in juli en augustus om de werkdruk te verlagen en stakingen te vermijden. Eerder was al aangekondigd dat de luchtvaartmaatschappij al 148 vluchten zou schrappen in juli.

Bij Brussels Airlines vindt maandagmiddag sociaal overleg plaats, nadat de vakbonden vorige week hadden gedreigd met nieuwe acties, na een driedaagse staking eind juni. “We verwachten dat de directie een aantal vluchten schrapt tijdens de maanden juli en augustus. We zien dat als enige oplossing momenteel om de werkdruk te verlagen”, zo zei Olivier Van Camp van de socialistische vakbond voor aanvang van het overleg.

Die toegevingen komen er nu in de vorm van honderden geschrapte vluchten. De directie van Brussels Airlines kondigt nu aan om in totaal 675 vluchten te schrappen in de maanden juli en augustus. De 148 vluchten waarvan eerder al aangekondigd werd dat ze geschrapt worden in juli, zijn in dat getal inbegrepen. Brussels Airlines schrapt dus nog eens 527 vluchten.

6 procent van vluchtschema

In totaal zijn er nu 372 vluchten geschrapt in juli en 303 in augustus. “Dat komt overeen met gemiddeld 6 procent van ons vluchtschema”, zegt woordvoerster Maaike Andries van Brussels Airlines.

Meer kan de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen niet doen. “Nog meer vluchten schrappen, is commercieel onmogelijk”, luidt het. Brussels Airlines berekende dat de annuleringen 10,2 miljoen euro aan verloren inkomsten kosten. Dat is evenveel als de driedaagse staking de maatschappij kostte. Het is nu afwachten of de vakbonden genoegen zullen nemen met die bijkomende annulaties.

Het sociaal overleg maandag, in aanwezigheid van CEO Peter Gerber, gaat vooral over de maatregelen om de werkdruk te verlagen op korte termijn, zeg maar deze zomer. Op 23 augustus zou er dan gesproken worden over langetermijnoplossingen om de werkdruk te verlagen en het personeel een betere work-lifebalance te bieden.

