101-jarige man gaat in beroep tegen veroordeling voor medeplichtigheid aan moord in concentratiekamp

De man, afkomstig uit Litouwen, had tot op het laatste moment ontkend dat hij bewaker was geweest in het kamp. Hij beweerde als landarbeider te hebben gewerkt.

Hij tekende ondertussen beroep aan tegen zijn veroordeling en heeft een maand de tijd om dat beroep te motiveren.

Het proces was in oktober vorig jaar begonnen. Het moest verschillende keren worden opgeschort wegens ziekte van de beklaagde. Om organisatorische redenen werd het proces gehouden in de woonplaats van de man in Brandenburg an der Havel.

In Duitsland zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk zeer oude mannen beschuldigd van vroegere activiteiten in concentratiekampen, nadat zij voorheen ongestoord in Duitsland hadden gewoond. De Duitse justitie heeft decennialang alleen diegenen vervolgd die tot de leiding van de concentratiekampen hadden behoord, zelf hadden gemoord of door bijzondere wreedheid de aandacht hadden getrokken. Tegenwoordig is algemene dienst in een kamp ook strafbaar.