Club Brugge toont interesse in Cyle Larin (ex-Zulte Waregem)

Club Brugge toont interesse in Cyle Larin. De 27-jarige Canadese spits is een vrije speler nadat zijn contract bij de Turkse topclub Besiktas afliep.

In de zoektocht naar een nieuwe spits denkt Club Brugge aan Cyle Larin. Een relatief goedkope optie, want de spits was gratis op te halen nadat hij zijn contract bij Besiktas niet wilde verlengen.

Niet dat hij daar slecht bezig was, integendeel. De afgelopen twee seizoenen scoorde Larin over alle competities heen 31 doelpunten voor de Turken. Ook bij de nationale ploeg van Canada - eind dit jaar tegenstander van de Rode Duivels op het WK in Qatar - scoort hij vlot.

U kent de naam Cyle Larin nog van zijn periode bij Zulte Waregem, waar hij in het seizoen 2019-2020 speelde. Hij deed het prima met zeven doelpunten en tien assists, maar Essevee was aan het einde van het seizoen niet bij machte om de aankoopoptie te lichten.