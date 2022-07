Hospitalisatie Di Rupo bleek “vals alarm”

“Ik was in mijn gymclub toen mijn dokter me donderdag omstreeks 18.00 uur belde om me te zeggen dat hij ongerust was over twee parameters van mijn bloedafname. Het kon niets zijn of een hartprobleem betekenen. Hij vroeg mij om te stoppen met wat ik aan het doen was en naar de spoeddienst te gaan. Ze hebben alles onderzocht: het hart, de hersenen,... Uiteindelijk zijn de parameters geleidelijk opnieuw normaal geworden. Het lijkt erop dat de bloedafname was gebeurd op een moment van intense stress”, legde Di Rupo uit.

Di Rupo mocht vrijdag het ziekenhuis opnieuw verlaten. “Ik heb het ziekenhuis gezond, maar vermoeid verlaten na alles wat ze me hadden laten doen”, grapte de vroegere premier.