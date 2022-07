Arend vangt havik om haar jong te voeren, maar verandert even later van gedacht: “Dit is echt bijzonder”

Op Gabriola Island in het westen van Canada hebben enkele parkrangers een bijzonder tafereel op beeld kunnen vastleggen. Een arend kwam aanzetten met een jonge havik als avondmaal voor haar kuiken. Maar het arendsjong moest niets weten van de gevederde hap. In plaats van de vogel zelf te verorberen, gaf de arend de havik een nieuwe thuis in haar nest. “Dit is echt heel bijzonder”, klinkt het bij de enthousiaste rangers. “Ze vormen nu echt een opmerkelijk trio.”