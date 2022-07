Amerikaanse generaal Cavoli neemt commando NAVO-strijdkrachten over

De machtsoverdracht ging maandag gepaard met een ceremonie in het SHAPE, het commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO in het Henegouwse Bergen. Cavoli zal vooral verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoer van alle NAVO-operaties.

De ‘Supreme Allied Commander Europe’ (SACEUR) is traditioneel een Amerikaan, terwijl Europa de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie aanduidt. Cavoli, een generaal van de Amerikaanse landmacht, neemt de rol op zich temidden van “de terugkeer van een brutaal conflict naar Europa”, zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. Hij verwees daarbij naar de Russische invasie in Oekraïne.

300.000 militairen

De alliantie besliste vorige week tijdens een top in Madrid nog de militaire aanwezigheid op de oostflank te versterken en flink meer militairen - 300.000 - in hoge paraatheid te plaatsen. Dat nieuwe ‘Force Model’ moet de komende maanden worden geïmplementeerd.

De generaal is geboren in het Duitse Würzburg in 1964 in een Italiaans-Amerikaans gezin. Hij ging in 1987 bij het Amerikaanse leger en diende onder andere in Bosnië en Herzegovina, Irak en Afghanistan. Hij behaalde ook een master in Oost-Europese studies bij Yale. Hij is ook de commandant van de Amerikaanse troepen in Europa en spreekt Frans, Italiaans en Russisch.

Stoltenberg loofde ook Wolters, een generaal van de Amerikaanse luchtmacht die sinds 2019 de functie uitvoerde. “U was gewoon de juiste leider, op de juiste plek, op het juiste moment”, zei hij. Stoltenberg kende hem ook een medaille toe.

Cavoli is de twintigste SACEUR. De eerste die het ambt bekleedde, was de Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower, die daarna de 34e president van de Amerikaanse staten werd.