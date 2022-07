AA Gent verliest laatste oefenmatch op stage en ziet Okumu uitvallen

AA Gent heeft zijn laatste oefenwedstrijd op stage in Oostenrijk met 1-0 verloren van Aris Thessaloniki, het nummer drie uit de Griekse competitie. Onverdiend. Groter was de domper dat Okumu uitviel met een hoofdblessure.

Een rist spelers bij Gent bleek niet fit voor de actie. Depoitre sukkelde nog met kleine pijntjes en hield het bij lopen, net als De Sart en Godeau. Ook in de tribune: Marreh, Owusu die op training een minieme hamstringblessure opliep én Hanche-Olsen, die nog een individueel programma afwerkt nadat hij eind vorig seizoen over de limiet was gegaan.

Daardoor stond de 18-jarige Bram Lagae weer links in het verdedigende trio. In de lucht stond hij zijn mannetje, in de opbouw liep voor de rust wat minder. Bij het enige tegendoelpunt, iets na het halfuur, was hij betrokken. Omdat én Ngadeu én Lagae te slap op een diepe bal van Aris in gingen, moest Roef uitkomen. Hij nam aanvaller Panagiadis mee. De ref wees naar de stip, Garcia zette de strafschop om. Of hoe AA Gent een zuur doelpunt slikten in een helft waarin het defensief eigenlijk stond als een huis. “Voor mij was dat geen penalty, want Davy blokt die bal af”, zei trainer Hein Vanhaezebrouck. “Goed verdedigd van ons was dat niet. Maar tot dan waren ze niet op onze helft geweest. We hadden de volledige controle.”

Tegen de te potige Grieken – de Senegalees Cheikh werd door zijn eigen coach vervangen omdat hij er een paar keer te stevig in ging – hadden de Buffalo’s wel moeten scoren. Maar de finishing touch ontbrak, wat na een al zware stage niet eens zo vreemd is. Gianni Bruno vond de doelman op zijn weg, net als een erg bedrijvige Kums. Ook Hjulsager na een van zijn typische wroetende loopacties kreeg de bal er niet in. De allerbeste kans had voor Cuypers moeten zijn, na amper tien minuten. Weggestuurd door Kums weerklonk plots een fluitje. Cuypers stopte de actie, maar het signaal bleek van de bank van Aris te komen. Grieks spelbederf, zoals AA Gent maanden geleden al onder vond van stadsrivaal. PAOK.

“Van Griekse tegenstanders weet je altijd dat er wat vuurwerk bij komt”, aldus Vanhaezebrouck. “Dat is eens een goeie test om te zien hoe het eraan toegaat in Europa. Het enige wat wij onszelf kunnen verwijten, is dat we efficiëntie misten. De kansjes die we kregen, hadden we beter moeten afwerken.”

Bij de rust hield Vanhaezebrouck Lagae, Odjidja, Hjulsager en Bruno in de kleedkamer en schoof hij Nurio door naar de driemansdefensie. Meteen dwong Aris Roef tot een goeie redding, Maar weer was het Gent dat vergat te scoren. Cuypers – die nochtans voortdurend goed druk zette - vond de doelman op zijn weg na een Tissoudali-flits. Ook de 17-jarige Fofana kon er niet van profiteren. Erger was dat Okumu eraf moest met een hoofdblessure, waardoor de gewisselde Lagae weer inviel.

Halfweg de tweede helft volgden nog eens vijf wissels - waarbij youngster Salah als vleugelback werd uitgespeeld. Het niveau werd niet beter, het vuile spel van de Grieken bleef wél. Dit keer werd Samoise ruwweg teruggepakt. In een op en neer deinend slot had aan beide kanten nog een goal kunnen vallen. Fofana mikte echter naast, ook Lemajic kopte de verdiende gelijkmaker van dichtbij over. “We wisten dat dit niet de meest aangename match ging zijn. Het veld bleek dan nog klein, het lag er droog bij. Dat is geen voordeel tegen een ploeg die zo compact speelt en stevig in duels gaat. Dan moet je heel goed zijn. Maar na een lang en intensief kamp hebben de jongens toch mentaliteit en inzet getoond. We gaan er lessen uit trekken want we gaan nog tegen zo’n compacte ploegen voetballen. Daar moeten we beter mee omgaan. Wat ik vooral hoop is dat de hoofdblessure van Okumu meevalt. Dat is voor mij het enige minpunt.”

DOELPUNTEN: 34’ Garcia 1-0 (penalty)

AA GENT: Roef (68’ Fortin); Okumu (58’ Lagae), Ngadeu (68’ De Ridder), Lagae (46’ Samoise); Castro-Montes (68’ Salah), Kums (68’ Hjulsager), Odjidja (46’ Van Hauter), Nurio; Hjulsager (46’ Tissoudali), Bruno (46’ Fofana), Cuypers (68’ Lemajic)