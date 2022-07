Al bijna driehonderd frituuruitbaters erkend als “Erkend Friturist”

Het was minister van Werk en Economie Jo Brouns (CD&V) die maandag de allereerste erkenning mocht overhandigen aan friturist Ronny Voortmans van De Frietboetiek in het Limburgse Oudsbergen. “Meer dan de helft van de Belgen eet minstens wekelijks frieten. Frietjes van de frituur zijn deel van onze traditie. Het is echt immaterieel cultureel erfgoed en daar mogen we trots op zijn. Het vakmanschap van onze frituristen mag zeker niet verloren gaan”, klinkt het.

Wie erkend wil worden als friturist, moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten er verse frieten worden gebruikt met afmetingen tussen 9 en 14 milimeter en moeten ze dubbel gebakken worden volgens de aangewezen temperaturen. Verder zijn er ook voorwaarden wat betreft de gebruikte friteuse en moeten frieten aangeboden worden in kartonnen bakjes of puntzakken. De friturist moet ook minstens vijf jaar ervaring hebben of een Syntra-beroepsopleiding hebben gevolgd en minimaal acht typische frituursauzen aanbieden. Uiteraard moet de frituur ook voldoen aan de wettelijke voedselveiligheidsnormen van het FAVV.

De erkenning is drie jaar geldig. Daarna kan de friturist zijn of haar erkenning opnieuw aanvragen en volgt een nieuwe controle. De volledige lijst met erkende frituristen is terug te vinden via https://www.erkendfriturist.be/vind/.